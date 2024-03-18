الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

السير للسائقين: احذروا هذه المخالفات الخطرة التي سببت حوادث أليمة في رمضان -فيديو

جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة خلال الساعات الماضية

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط السلف للشهر الحالي وصرف الرواتب الأحد القادم

بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

الإثنين، 18-03-2024 04:50 م

بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

5555555


الوكيل الإخباري - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان صحفي دانت فيه اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.

اضافة اعلان

 

وقال البيان:" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين.

وشدد على أن "جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

وقال:" إن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
541683

جيش الاحتلال: إصابة 3 عسكريين بغزة خلال الساعات الماضية

WhatsApp Image 2024-03-18 at 3.45.12 PM

شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

22

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

504623

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

202311022336065509462

قوات الاحتلال تدمر سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء

000_348V6QG

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

أخبار متعلقة
main_image65d35c1c40da8

سموتريتش: تشجيع هجرة مؤيدي حماس من غزة هدف سياسي

1220235174150447774221

القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين بخان يونس

ZLc9im599KtETgn26qS4mYylo1GbAFLZdgbFRluI

ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح

file

صحة غزة: 136 مريضا بمستشفى ناصر دون مساعدات إنسانية

e33a2c3f8b71ffc7ca2642bf1350a78d

خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة

توغل1

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى