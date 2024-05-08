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الأربعاء، 08-05-2024 03:52 م

مؤتمر حول مسارات السلام في إيرلندا الشمالية

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الوكيل الإخباري - نظمت السفارة الإيرلندية في عمان، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، مؤتمرا بعنوان "مسارات السلام في إيرلندا الشمالية: الخلفية والتأملات الشخصية" .

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وأكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر، بحضور عدد من الخبراء الإيرلنديين أهمية اتفاق الجمعة العظيمة في إحلال السلام في إيرلندا الشمالية، مبينا أن الاتفاق كان بمثابة "علامة فارقة" أنهت عقودًا من الصراع والعنف.


وعقد المعشر مقارنة بين الوضع في إيرلندا الشمالية والأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن الصراعين متجذران في مظالم تاريخية، وكلاهما اتسم بالعنف وإراقة الدماء.


وتضمن المؤتمر عدداً من حلقات النقاش، تحدث فيها المشاركون عن العديد من جوانب بناء السلام والمصالحة.


وأطلق المؤتمر معرضاً باللغة العربية لسفارة إيرلندا حول بطلات السلام المشاركات في تحقيق الحل السياسي في إيرلندا الشمالية، وتضمن المعرض الذي ستستضيفه الجامعة الأردنية للأسابيع المقبلة قصصاً عن تضحيات قدمتها النساء لتحقيق السلام في إيرلندا الشمالية.

 




 

 


 

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