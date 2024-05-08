مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 8 - 5 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد X بايرن ميونخ - الساعة 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
كلوب بروج X فيورنتينا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات كأس تركيا
فاتح قرا جمرك X طرابزون- الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات كاس المغرب
الجيش الملكي X نهضة الزمامرة – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس تونس
الترجي X محيط قرقنة – 4.30 مساء
مواعيد مباريات كأس قطر
الغرافة X الأهلي – الساعة 5:15 مساء
مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري
بروكسى X غزل المحلة - الساعة 4:30 عصرا
لافيينا X طنطا - الساعة 4:30 عصرا
حرس الحدود X القناة - الساعة 4:30 عصرا
وادى دجلة X راية - الساعة 4:30 عصرا