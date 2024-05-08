الأربعاء 08-05-2024
الوكيل الاخباري
 

لندن تعلن طرد الملحق العسكري الروسي .. وروسيا : سنرد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا

القسام تقصف قوات الاحتلال بموقع كرم أبو سالم

"ذهبوا لإدخال المساعدات" .. إصابة 6 عمال بنيران الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم

الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه إثر عملية في طولكرم قبل أيام

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فيديو- طائرة تواجه عطلاً وتهبط دون عجلة أمامية في مطار اسطنبول

رئيس الديوان الملكي يتفقد إنجاز مشاريع المبادرات الملكية في مأدبا

غزة : العثور على مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي وانتشال 49 شهيدا منها

الأربعاء، 08-05-2024 03:47 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 8 - 5 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد X بايرن ميونخ - الساعة 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
 
كلوب بروج X فيورنتينا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس تركيا
 
فاتح قرا جمرك X طرابزون- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كاس المغرب
 
الجيش الملكي X نهضة الزمامرة – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس تونس
 
الترجي X محيط قرقنة – 4.30 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر
 
الغرافة X الأهلي – الساعة 5:15 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري
 
بروكسى X غزل المحلة - الساعة 4:30 عصرا

لافيينا X طنطا - الساعة 4:30 عصرا

حرس الحدود X القناة - الساعة 4:30 عصرا

وادى دجلة X راية - الساعة 4:30 عصرا

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ملاعب

 


 




 

 


 

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