مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 8 - 5 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



ريال مدريد X بايرن ميونخ - الساعة 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



كلوب بروج X فيورنتينا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس تركيا



فاتح قرا جمرك X طرابزون- الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات كاس المغرب



الجيش الملكي X نهضة الزمامرة – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس تونس



الترجي X محيط قرقنة – 4.30 مساء



مواعيد مباريات كأس قطر



الغرافة X الأهلي – الساعة 5:15 مساء



مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري



بروكسى X غزل المحلة - الساعة 4:30 عصرا



لافيينا X طنطا - الساعة 4:30 عصرا



حرس الحدود X القناة - الساعة 4:30 عصرا



وادى دجلة X راية - الساعة 4:30 عصرا

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