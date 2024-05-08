فيديو- طائرة تواجه عطلاً وتهبط دون عجلة أمامية في مطار اسطنبول

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرة من طراز "بوينغ 767" بمدرج الطائرات في مطار اسطنبول جراء عدم فتح جهاز الهبوط الأمامي.

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وتعرضت الطائرة (رقم الرحلة FX-6238) لأضرار أثناء الهبوط، وتوجهت فرق الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة التي هبطت فيها الطائرة. وأفادت التقارير أنه لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.



وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن طائرة الشحن التي أقلعت من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، متوجهة إلى اسطنبول، اصطدمت بالمدرج. وعندما فتح الطيارون عجلات الطائرة للهبوط، لم تفتح العجلة الأمامية. وبعد ذلك أبلغ الطيارون مراقبي الحركة الجوية بالموقف مؤكدين أنهم سيهبطون على مقدمة الطائرة.



وبدأت فرق مكافحة جرائم الحوادث بوزارة النقل والبنية التحتية تحقيقًا في الحادث.