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الأربعاء، 08-05-2024 03:24 م

ديسايي: مبابي سينتقل للدوري السعودي!

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الوكيل الإخباري - أثار لاعب المنتخب الفرنسي السابق، مارسيل ديسايي، الجدل بتوقعه انتقال مواطنه كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، فيما تزعم وسائل إعلام عدة بأن النجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

لكن ديسايي قال: "مبابي سيكون حرا بلا عقد الصيف المقبل، سأقول رأيا مختلفا بشأن مستقبله، لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له، في وجود فينيسيوس وبيلينغهام ولاعبين يقدمون جودة عالية".

وأضاف الدولي الفرنسي السابق الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديوك"، عبر النسخة الإنجليزية من "بي إن سبورتس": "أعتقد أن مبابي لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد".

وتابع: "لذلك أشعر بأن مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي، لأن كرة القدم أصبحت صناعة، قد يلعب هناك لمدة عام على الأقل".

واختتم مارسيل ديسايي: "انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة".

وكان كليان مبابي ارتبط بالانتقال إلى الهلال الصيف الماضي، في صفقة ضخمة، لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في قلعة "حديقة الأمراء".

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