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الأربعاء، 08-05-2024 03:36 م

فيورنتينا يواجه كلوب بروج بدوري المؤتمر الأوروبي

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الوكيل الإخباري - يلتقي فريق كلوب بروج البلجيكي مع نظيره فيورنتينا الإيطالي الثامنة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جان برايدال"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

إنتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي، بفوز فيورنتينا على كلوب بروج 3-2 بملعب "فلورنسا" يوم الخميس الماضي.

يدخل فيورنتينا مباراة اليوم، وسط معنويات مرتفعة بعد التقدم في نتيجة الذهاب وهو ما سيمنحه القوة على ملعب كلوب بروج البلجيكي الليلة.

ويكفي فريق فيورنتينا التعادل السلبي أو الإيجابي أو الفوز بهدف نظيف، من أجل التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويبحث فيورنتينا عن صناعة المجد على الصعيد الأوروبي الموسم الجاري، والحصول على أول لقب قاري له في القارة العجوز.

وتأهل فيورنتينا إلي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي 2022-2023، لكن خسر أمام وست هام 1-2 في المباراة النهائية.

في المقابل، يتمسك كلوب بروج البلجيكي بعاملي الأرض والجمهور، من أجل إقصاء فيورنتينا وصيف البطولة الموسم الماضي، والتأهل للمباراة النهائية هذا الموسم.

تذاع مباراة كلوب بروج ضد فيورنتينا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، على قناة beIN Sports HD 3.

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