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الأربعاء، 08-05-2024 04:00 م

اتفاقية أردنية إماراتية لكفالة 4 آلاف يتيم

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الوكيل الاخباري- وقع الهلال الأحمر الأردني وجمعية الشارقة الخيرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لكفالة 4 آلاف يتيم بإشراف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

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وقال الأمين العام للهلال الأحمر الأردني، سليم خير، إن توقيع الاتفاقية يأتي كباكورة خير من أجل الأيتام، لتمتد لهم يد الخير من القائمين على جمعية الشارقة الخيرية لكفالتهم.


وأضاف أن الاتفاقية تبدأ بكفالة 4 آلاف يتيم على أن يزداد العدد باستمرار بازدياد عدد الأيتام الذين هم بحاجة لمثل هذه الكفالات، مشيرا إلى إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة قدمتها الإمارات في مجالات عدة لمساندة المحتاجين واللاجئين.


بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة الإماراتية المستشار حمد المطروشي، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الإنساني كما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والجمعيات الخيرية في الإمارات للهلال الأحمر الأردني، فضلا عن النجاح الكبير في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية.


وقال رئيس وفد جمعية الشارقة الخيرية علي الراشدي، إن كفالات الأيتام ستصرف في القريب العاجل، معبرا عن شكره للهلال الأحمر الأردني على جهوده في دعم ومساعدة الفئات المستضعفة في المجتمع، وللسفارة الإماراتية لجهودها المستمرة في العمل الإنساني الذي يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

 




 

 


 

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