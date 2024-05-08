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الأربعاء، 08-05-2024 03:29 م

كعكي يودع جماهير اتحاد جدة برسالة عاطفية

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الوكيل الإخباري - ودع نائب رئيس مجلس إدارة بنادي اتحاد جدة السعودي، أحمد عصام كعكي، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، جماهير "النمور" برسالة عاطفية.

وكتب كعكي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء: "جماهير نادينا العظيم:

تشرفت بخدمة الكيان الاتحادي قادما من مدرجه الكبير، والذي افتخر بأن أعود إليه مجددا بعد أكثر من 10 سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع".

وخلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدمناه من دعم بل كان رهن نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها.

فما تحقق من نجاح يحسب لهم في المقام الأول، والخطأ نحن نتحمله أمضينا معا (إدارةً وجمهورا) أربع سنوات ملحمية بما تعنيه الكلمة؛ صفا واحدا.. قلبا واحدا.. تتوجت بعودة نادينا العريق بطلا للدوري بعد سنوات طويلة، وبطل السوبر، ثم مضينا نكرر مجد المشاركة في كأس العالم للأندية ونفتخر بكم وبكل ما تحقق معكم".

وختم أحمد عصام كعكي رسالته قائلا: "أعتز اليوم بعد ترجلنا من مواقعنا بمنح كافة الأصوات التي أملكها من خلال الجمعية العمومية للمرشح لرئاسة نادينا اخي لؤي ناظر، متمنيا له ولاتحادنا مزيدا من النجاح والاستقرار.

جمهور نادينا الحبيب: عبارات الشكر لا توفيكم

استودعتكم الله".

وكان أنمار الحائلي الرئيس الحالي لنادي اتحاد جدة، قد أكد قبل أيام أنه سيودع النادي بنهاية الموسم الحالي، وأنه سيمنح أصواته للمرشح لؤي ناظر، وهو الأمر ذاته الذي سيقدم عليه كعكي.

يذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، برصيد 50 نقطة، قبل أربع جولات فقط من نهاية الدوري، متأخرا بفارق 36 نقطة عن المتصدر الهلال، وبالتالي أخفق نادي "النمور" في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.  

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