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الثلاثاء، 07-09-2021 02:41 م

تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب في سجون الاحتلال علاء الأعرج

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، تراجع الحالة الصحية للأسير علاء سميح الأعرج الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (30) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري داخل معتقل الجلمة.

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وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للأسير الأعرج (30 عاما) من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، ازداد سوءا مؤخرا، حيث يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز الهضمي، الى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف عليها، وقد خسر من وزنه أكثر من 30 كغم.


وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج ورفاقه المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.


وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير علاء بتاريخ 30/06/2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بدون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال لمدة عامين عام 2019.


ويواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب الأسير الأعرج، وهم: الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا  المضرب لليوم الـ55، والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو مضرب لليوم 48، والأسير هشام أبو هواش من دورا لليوم 22، ورايق بشارات (45 عاما) من بلدة طمون / محافظة طوباس، مضرب لليوم 17، وشادي أبو عكر من مخيم الدهيشة مضرب لليوم (14) على التوالي.

 

المصدر : وفا

 

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