الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الإفتاء تستنكر الاعتداءات على المرابطين بالأقصى وتؤكد وجوب نصرتهم

الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم التجاري مع غزة

الصحفيين تشارك بالوقفة التضامنية لنصرة القدس وحي الشيخ جراح

الخارجية الأميركية: الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة تصعيد غير مقبول

فاعليات شعبية وحزبية بالزرقاء تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف

العقبة: وقفة احتجاجية نصرة للأقصى

غزة: المقاومة الشعبية تقصف بالصواريخ موقعا عسكريا إسرائيليا

وقفة تضامنية نصرة للأقصى في مادبا

الخصاونة ينقل رسالة شفوية من جلالة الملك لأخيه ولي عهد ابو ظبي

الاحتلال يطلق الرصاص الحي تجاه منازل الفلسطينيين في قرية ام صفا

عاجل

الإفتاء تستنكر الاعتداءات على المرابطين بالأقصى وتؤكد وجوب نصرتهم

الإثنين، 10-05-2021 08:19 م

تكتم على نتائجها.. الاحتلال يعترف بفشله باعتراض صواريخ القدس

1


الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشله في اعتراض الضربة الصاروخية التي وجهتها كتائب الشهيد عز الدين الجناح العسكري لحركة حماس لمدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية.
اضافة اعلان

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس، مضيفا أنه تم "اعتراض صاروخ واحد منها فقط".

وحاول التقليل من هذه الضربة التي جاءت مفاجئة للجميع، بالقول إن منزلا تضرر في محيط القدس جراء سقوط صاروخ.

وأجبرت الضربة الصاروخية على إخلاء الكنيست (البرلمان) وإنهاء فعاليات ذكرى احتلال القدس بسبب الصواريخ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
796fea6f-c0d7-4107-a646-ed3bbcc85793

20 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة

60833ab442360416b77ad647

الاحتلال يعلن حالة الطوارئ وسط وجنوب فلسطين المحتلة

1

الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم التجاري مع غزة

07

مواجهات عنيفة في ساحات المسجد الاقصى مساء اليوم - شاهد الفيديو

ba2d47bb-4814-4c16-90f1-91b16218fb94

المقاومة في غزة تمطر مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

42021294355542373233

الخارجية الأميركية: الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة تصعيد غير مقبول

أخبار متعلقة
1

الاحتلال: سقوط صاروخ واعتراض آخر أطلقا من غزة صوب عسقلان

4202124215443877298657

الاحتلال يجدد اقتحامه لباب العامود ويعتدي على المقدسيين

2020.10.26.20.45.14-e11d0356-f64c-4d52-b8b0-c9e0ae07face

مستوطنون يقطعون أشجارا في نابلس

ع 1

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

ead57dae7bffe1d4244a414f9173f655

الخليل .. الاحتلال يعتقل مواطنا من سعير

20210413105424

الاحتلال يعطل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى