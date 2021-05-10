تكتم على نتائجها.. الاحتلال يعترف بفشله باعتراض صواريخ القدس

الوكيل الاخباري -

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشله في اعتراض الضربة الصاروخية التي وجهتها كتائب الشهيد عز الدين الجناح العسكري لحركة حماس لمدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية.وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس، مضيفا أنه تم "اعتراض صاروخ واحد منها فقط".وحاول التقليل من هذه الضربة التي جاءت مفاجئة للجميع، بالقول إن منزلا تضرر في محيط القدس جراء سقوط صاروخ.وأجبرت الضربة الصاروخية على إخلاء الكنيست (البرلمان) وإنهاء فعاليات ذكرى احتلال القدس بسبب الصواريخ.