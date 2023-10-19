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المعايطة لـ"الوكيل": ما يجري في غزة هو مشروع صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين

الخميس، 19-10-2023 10:08 ص

حماس تثمن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي وتدعو لترجمته عمليا

و


الوكيل الاخباري - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعت إلى ترجمته عمليا بما يوقف عدوان الاحتلال.

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وقالت حماس في بيان إنها ترحب بكل الكلمات والمواقف التي جاءت في بيان المنظمة، والذي دعا إلى "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة، والرفع الفوري للحصار المفروض عليه، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهلنا في القطاع".


وشددت حماس في البيان على أن المواقف الصادرة تدل على "إجماع أمتنا العربية والإسلامية على الوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة".


 




 

 


 

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