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الجمعة، 15-01-2021 11:21 م

حماس ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات

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الوكيل الاخباري - رحبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية التي اصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الجمعة بشأن إجراء الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.
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واكدت الحركة في بيان صحفي حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. وقالت حماس لقد عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب.

واضافت اننا نؤكد على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته بدون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء.

ويشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اصدر مساء اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

 




 

 


 

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