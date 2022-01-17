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الإثنين، 17-01-2022 10:24 ص

خطيب الأقصى 'عكرمة صبري' بـصحة جيدة بعد عملية في القلب

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الوكيل الإخباري-خضع خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري (83 عاما)، الأحد، لعملية قسطرة في القلب، وهو "بصحة جيدة".

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وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صبري، في بيان مقتضب، إن "الشيخ عكرمة صبري خرج من غرفة العمليات في مستشفى "هداسا"، بعد أن أُجريت له عملية قسطرة في القلب، وهو بصحة جيدة".


وأضاف أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في الأيام القريبة المقبلة.
والجمعة، نُقل الشيخ صبري إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لوعكة صحية.


وسبق وأن شغل الشيخ صبري منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006)، واعتقلته السلطات الاسرائيلية أكثر من مرّة، آخرها في مارس/ آذار 2021.

 

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