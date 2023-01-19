الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 01:00 م

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في جنين

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الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دول العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخر ضحاياها الشهيدين جواد فريد بواقنة (58 عاما)، وأدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، في مخيم جنين.

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وحمل رئيس الوزراء، دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن استمرار تلك الجرائم البشعة، التي يمارسها جنود الاحتلال، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية.
وتقدم من ذوي الشهيدين بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.


كما أدان رئيس الوزراء استهداف قوات الاحتلال لمستشفى جنين الحكومي وتهديد حياة المرضى، مطالباً منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الجريمة والتدخل لوقفها.

 

وفا


 




 

 


 

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