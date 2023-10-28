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السبت، 28-10-2023 02:14 م

رياض المالكي: إسرائيل تسلح المستوطنين وتدربهم

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسلح المستوطنين، وتدربهم.

وأضاف المالكي أن "إرهاب المستوطنين يتواصل، والهدف المباشر الآن هو إرهاب الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى حقولهم وقطف زيتونهم".

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وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين وتدعمهم "عبر التشريعات التي يصيغها القتلة أنفسهم"، مؤكدا على أنه "نظام إرهابي متكامل".

 

وقبل يومين، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين وأخطروهم بعدم قطف زيتونهم في المنطقة المعروفة باسم "الواد" كما يطلق عليها أهالي القرية، وعادوا صباح اليوم السبت لينفذوا تهديدهم مما أدى إلى استشهاد فلسطيني بينما كان مع عائلته يقطفون أشجارهم في تلك المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

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