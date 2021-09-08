ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم الأربعاء، إن ستّة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (56) يوماً، من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى مستشفيات الاحتلال.



فيما يواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم (49) على التوالي، والذي يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى جانب كل من الأسرى: علاء الأعرج المضرب لليوم (31)، وهشام هواش المضرب لليوم (23)، ورايق بشارات المضرب لليوم (18)، وشادي أبو عكر المضرب لليوم (15) .

المصدر : وفا