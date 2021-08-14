السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 06:53 م

الأسرى الفلسطينية : تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة ونقله للمستشفى

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، إنه جرى نقل الأسير ناصر الشاويش من سجن جلبوع الى المستشفى بعد اصابته بجلطة وتدهور حالته الصحية.

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وحملت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم السبت، الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة بتسهيل زيارة محامي الهيئة له لمعرفة حقيقة حالته ووضعه الصحي.


وأوضحت أن الوحدة القانونية وطاقم من المحامين يعمل حالياً لمعرفة مكان نقل الأسير الشاويش، وهناك جهود تبذل لزيارته بشكل عاجل.


يذكر أن الأسير الشاويش اعتقل بتاريخ 2/6/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ، وأصدرت بحقه محاكم الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد 4 مرات.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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