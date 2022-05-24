سلطات الاحتلال تعطل مشاريع كبيرة جدا في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - تُعطل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريع كثيرة وكبيرة جدا في المسجد الأقصى، وسط رفض أردني لتدخل سلطة الآثار الإسرائيلية ورفض تطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على المسجد الأقصى.



المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب أوضح عبر "المملكة"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطل أعمال دائرة الأوقاف ومديرية مشروعات الإعمار التابعة لها.



وأشار الخطيب إلى الأضرار التي لحقت بالمسجد الأقصى خلال الاقتحامات الإسرائيلية في شهر رمضان، والتي شملت تكسير نوافذ زجاجية وتكسير أبواب وتكسير زجاج المنبر.



"يوجد مشاريع كثيرة وكبيرة جدا بالنسبة للمسجد معطلة من قبل الاحتلال"، وفق الخطيب الذي قال إن المسجد قديم وبحاجة إلى ترميم متواصل، ويوجد مشاريع كبيرة جدا ستنفذها الأوقاف لكن إسرائيل تعطل المشاريع وتمنع إدخال المواد.

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