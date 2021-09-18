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السبت، 18-09-2021 03:38 م

شاهد.. الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع

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الوكيل الاخباري - نشرت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي "كان"، الجمعة، أول صور لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون الفارون من سجن جلبوع.

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وأفادت "كان" بأن الأدوات كشف عنها محامي أحد الأسرى، محمود العارضة، الذي تم القبض عليه من جديد بعد الفرار في الناصرة، وكانت مخفية في أرضية الخلية.


وبحسب ما نشرته "كان"، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علاقة، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.

 




وكان العارضة أعلن الجمعة أنه من خطط لعملية الهروب وقال: "فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد".

وأوضح أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.



 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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