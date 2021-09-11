الاحتلال يعلن اعتقال أسيرين اثنين آخرين هاربين من سجن جلبوع

الوكيل ا لإخباري - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فجر السبت، القبض، في الناصرة على أسيرين آخرين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، ليرتفع عدد الذين أعيد اعتقالهم إلى 4.

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وقالت الشرطة إن 6 أسرى فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة الاثنين الماضي، قرب بيسان شمال فلسطين المحتلة، فيما حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاثنين اللذين ألقي القبض عليهما أولا عضوان في حركة الجهاد الإسلامي. ولم تكشف شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن هويتيهما.



وظهر في مقطع فيديو نُشر في منصات التواصل الاجتماعي ضباط إسرائيليون يضعون رجلين في الجزء الخلفي من سيارتي شرطة منفصلتين.



ونقلت مصادر فلسطينية ، عن وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بلاغ وصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد طلبهما الطعام من منزل في الناصرة.



وأشارت المراسلة، ليل الجمعة، إلى اقتحام إسرائيلي لمناطق قريبة من مكان اعتقال الأسيرين ويعتقد وجود الأسير زكريا الزبيدي وأسير آخر في مكان قريب، مضيفة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن الأسرى في تلك المناطق.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.



إضافة إلى أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ عام 2006، ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019، ولا يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة.

المصدر : وكالات

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