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الإثنين، 13-02-2023 06:23 ص

شهيد و7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد شاب متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت احدى البنايات السكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات، وسط اطلاق نار كثيف، وسماع دوي انفجارات في المكان. 


وذكر مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، أن طواقم الهلال تعاملت مع خمس اصابات بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.
وأضاف: أبلغنا الصليب الأحمر بقيام جيش الاحتلال باعتقال شابين بعد إصابتهما بالرصاص في محيط المنزل المحاصر في شارع سفيان.


واشار الى ان عشرات الشبان اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي اندلعت في محيط شارع سفيان بالمدينة.


وقال جبريل إن ثلاثة من متطوعي الهلال الأحمر ما زالوا محتجزين داخل المنزل، الذي كان محاصرا، بعد عودة قوات الاحتلال للتمركز في محيطه.


وباستشهاد الشاب في نابلس، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

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