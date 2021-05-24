عباس : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية المصري سامح شكري.وأعرب عباس، عن تقدير دولة فلسطين رئيساً وحكومة وشعباً، لمواقف جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس دورها العربي الرائد في الدفاع عن شعبنا وحقوقه المشروعة.وثمن عباس، الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأميركية والأطراف المعنية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطينية، مشيداً بمبادرة الرئيس السيسي للمساهمة لتقديم خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال عباس، “نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية”.