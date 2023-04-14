عشرات الآلاف يتوافدون للقدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، فيما بدأ مع ساعات الصباح الباكر عشرات الآلاف بالتوافد إلى القدس من مختلف أنحاء فلسطين، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وحواجزه العسكرية المقامة على مداخل القدس وفي أنحاء الضفة الغربية.

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وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب حطة الليلة الماضية محاولة منعهم من الدخول إلى المسجد.



ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه وفي أنحاء البلدة القديمة من القدس، حيث دفعت بأكثر من 2300 شرطي وعنصر أمن وفقا للإعلام العبري.