عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام (الحانوكاة: عيد الأنوار)، وسط فرض القيود والتشديدات على دخول المصلين إليه.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عضو الكنيست تسفيكا فوجيل من القوة اليهودية "حزب بن غفير" اقتحم المسجد الأقصى، وقام الحاخام الإسرائيلي رئيس إدارة "جبل الهيكل"، شمشون البويم بإرشاده.



واقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين الأقصى، عبر باب المغاربة، وقام البعض بأداء صلوات خاصة في المنطقة الشرقية للأقصى "بالقرب من مصلى باب الرحمة".



وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات الأقصى، كما رافقت المجموعات المقتحمة.



ومنعت الشرطة على أبواب الأقصى، الشبان والنسوة من الدخول إلى المسجد، وطالبتهم بالعودة بعد الساعة الثانية والنصف عصرا "بعد انتهاء فترتي الاقتحامات"، مهددة بتنفيذ اعتقالات في حال البقاء والتواجد على أبوابه، واضطر بعض الشبان المقدسيين لأداء صلاة الفجر على الأبواب بعد منعهم من الدخول.



بترا

