الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 11:26 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم.

وأضافت، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات، من خلال التدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه.

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وفا

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