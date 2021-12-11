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السبت، 11-12-2021 11:14 ص

تواصل انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

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الوكيل الإخباري-واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، يوم الجمعة، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيد وأصيب عدة مواطنين خلال قمع فعاليات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من رام الله وغزة، بينما شرع مستوطنون بأعمال بناء وترميم بالأغوار الشمالية، وهاجموا منازل ومركبات جنوب نابلس.

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شهيد ومصابون خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات
استشهد الشاب جميل أبو عياش (31 عاما)، جراء إصابته في الرأس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.


وأصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسجلت 52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية التي تنطلق صوب أراضي جبل صبيح احتجاجا على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية.


كما أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي تنظم رفضاً للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.


وفي قرية بيت دجن شرق المحافظة، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.


كما أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.


مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات جنوب نابلس ويشرعون بأعمال بناء بالأغوار
هاجم عدد من مستوطني "يتسهار"، مركبات المواطنين بالحجارة قرب الطريق الالتفافي المحاذي لبلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها.
كما هاجم المستوطنون منازل في المنطقة الجنوبية لقرية مادما، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها عناصر حراسة المستوطنة النار صوب المواطنين.
وفي انتهاك آخر، شرع مستوطنون بأعمال حفر وبناء وترميم، قرب نبع خلة خضر في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.


اعتقال 7 فلسطينيين في رام الله وغزة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين: ساجي عابد، وبراء عبد الصمد، وفلاح ندى من حي الجنان في مدينة البيرة.
كما اعتقل الاحتلال المواطنين: ماهر القاضي، وسامي حسين عقب دهم منزليهما في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
والمعتقلون الخمسة أسرى محررون.

واقتحم الاحتلال بلدة نعلين غربًا، وسلم عددا من الفلسطينيين بلاغات لمراجعة مخابراته.
ومن بحر شمال قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال شقيقين أثناء عملهما في الصيد، وهما محمد وأحمد رفيق السلطان

 

وفا

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