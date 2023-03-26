الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

2.41 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من حوارة جنوب نابلس

إصابتان بتصادم 4 مركبات على اتوستراد الزرقاء

جمعية الصرافين: الطلب على الدينار يسير بنحو طبيعي

تحذير من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء التمور

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة نيسان المقبل من 7- 10%

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

12 دينار للكيلو .. ارتفاع أسعار الملوخية لشح الكميات

مديرة صندوق النقد الدولي: المخاطر تزيد على الاستقرار المالي العالمي

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

الأحد، 26-03-2023 09:00 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى، فيما قامت تلك القوات بإفراغ الأقصى من الفلسطينيين لتأمين اقتحامات المستوطنين.


وشهد المسجد الأقصى، حالة من التوتر فجرا، خاصة بعد إجبار شرطة الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه.


واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، المسجد القبلي وأخلت المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره بالعودة إليه.


وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من حوارة جنوب نابلس

000

مستوطنون يحرقون منزلا مأهولا في رام الله

ظظ

القواسمي: اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى ينذر بعواقب وخيمة

ط

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين المعتكفين وتخرجهم بالقوة

22023511555116343310

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

320232210955229200310

الجبهة الشعبية تعلن تبني عملية حوارة

أخبار متعلقة
اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

999

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ككككككك

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"