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الخميس، 20-05-2021 08:27 ص

في خانيونس

غزة .. استشهاد فلسطينية جراء قصف للاحتلال

غ


الوكيل الإخباري - استشهدت فلسطينية وأصيب 5 أشخاص، الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في خانيونس، جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وقال مصدر فلسطيني ، إن ليلة الأربعاء-الخميس كانت "عنيفة" على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف مختلف المناطق في القطاع.


وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيليلة "عنيفة" على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 30 غارة عنيفة، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية، ومواقع، وأراضي فارغة شمال مدينة غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، لتلقي العلاج.

 

 


 




 

 


 

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