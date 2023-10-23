غزة ... قصف عنيف ومتواصل واستشهاد عدد كبير من المواطنين

الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة



ووفق مراسل وكالة الانباء الفلسطينية سمع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى قصف منزل عائلة اللداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالأرض، وتدمير عدد من المنازل المجاورة له.



وأضاف أن القصف أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة.



وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

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