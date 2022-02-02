فلسطين تعلّق الدوام المدرسي الوجاهي حتى 12 شباط بسبب تفشي كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

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وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان صحفي، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.



وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.



وفا

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