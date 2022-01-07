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الجمعة، 07-01-2022 01:42 م

بالفيديو ..فلسطين تودع جثامين الفتية الثمانية إثر حادث سير مروع في أريحا

ش


الوكيل الإخباري - انطلق صباح اليوم الجمعة في فلسطين، موكب تشييع جثامين العمال الثمانية، من مدينة نابلس باتجاه بلدة عقربا إلى الجنوب الشرقي منها.

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وشهدت البلدة استعدادات واسعة لدفن الضحايا، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على سكانها.


وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية رسمية إن 8 فتية تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما، لقوا حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت، على طريق سريع بشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، أثناء عودتهم من العمل.


وأعلن إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة في بيان: "بقلوب تتفطر ألما، مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأوجاع تهز النفس من أقطارها لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا (جنوب شرق مدينة نابلس) هذه الليلة بمراسم حزينة الفتية الثمانية، ضحايا حادث السير المفجع، الذي وقع في قرية فصايل(شمال أريحا)".


من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل بشمال مدينة أريحا".

 



روسيا اليوم

 




 

 


 

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