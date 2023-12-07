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الخميس، 07-12-2023 06:14 ص

فيديو -قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" بطولكرم

احتلال 9


الوكيل الاخباري - قال نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" في المدينة وتفتش سيارات الإسعاف.

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ويأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة بما لا يقل عن 30 آلية عسكرية وانتشار قواتها في محيط ومداخل مخيم نور شمس واعتقالها 5 فلسطينيين خلال مداهمات للمنازل هناك، وسط اشتباكات مع مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.

 


 




 

 


 

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