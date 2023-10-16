فيديو- لحظة استهداف طاقم انقاذ مدني في غزة بقصف غادر

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس" لحظة استهداف الاحتلال لمركبات الدفاع المدني في فلسطين بقصف غادر .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قصفًا غادرًا استهدف مجموعة من مركبات الدفاع المدني الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة إحدى المركبات .
وأعلنت مواقع اعلام فلسطينية عن استشهاد خمسة من طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، جراء جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
لحظة استهداف طاقم انقاذ مدني في غزة من قبل الطائرات الاسرائيلية#طوفان_الاقصي_ #غزة_الآن #معبر_رفح #غزة_تزحف_الى_القدس #هزة_أرضية #لصوص_الأقصي #جاهزون_يا_فلسطين #Gaza_under_attack— HOOD (@HOOD888888) October 16, 2023
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