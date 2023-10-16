فيديو- لحظة استهداف طاقم انقاذ مدني في غزة بقصف غادر

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس" لحظة استهداف الاحتلال لمركبات الدفاع المدني في فلسطين بقصف غادر .

اضافة اعلان



وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قصفًا غادرًا استهدف مجموعة من مركبات الدفاع المدني الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة إحدى المركبات .



وأعلنت مواقع اعلام فلسطينية عن استشهاد خمسة من طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، جراء جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.