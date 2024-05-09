الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية ويحذر المواطنين

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة- تفاصيل

الذهب عالمياً يتحرك حول هذه المستويات !

المحكمة الدستورية تصدر 64 حكما وقرارا تفسيريا العام الماضي

الدويري يتوقع تنفيذ القسام عمليات نوعية في رفح خلال 48 ساعة

سموتريتش يعبر عن خوفه من اقتراب قيام دولة فلسطينية

شركة البريد تنشئ في مبناها مركزا للتجارة الإلكترونية

الأردن 33 عالميًا والرابع عربيا في معدل سرعات الإنترنت

المقاومة تقصف تجمعات الاحتلال المتوغلة شرق رفح

ايران : على واشنطن الاختيار بين الضغط على إسرائيل أو مزيد من التوتر بالمنطقة

الخميس، 09-05-2024 10:55 ص

اذاعة جيش الاحتلال : العملية الواسعة في رفح تم وقفها حتى الآن

1082743354-0-0-1024-577-1920x0-80-0-0-4c66daf226f7335648015422883af162-1706432371


الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن" العملية الواسعة في رفح تم وقفها حتى الآن".

وأضافت "أن إسرائيل لن تتمكن من تجاهل تهديد بايدن بوقف إمدادها بالذخيرة إن بدأت عملية واسعة برفح".

اضافة اعلان

وبوقت مسبق ، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوماً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في اغتيال  المدنيين في غزة.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن - رداً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل - إن" مدنيين تم اغتيالهم في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيئ".

وحذر من أنه "إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفاً "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاماً) بصورةٍ علنيةٍ شروطاً للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
8_news_1707549416

الدويري يتوقع تنفيذ القسام عمليات نوعية في رفح خلال 48 ساعة

144

سموتريتش يعبر عن خوفه من اقتراب قيام دولة فلسطينية

سرايا-القدس-1-846x485

المقاومة تقصف تجمعات الاحتلال المتوغلة شرق رفح

IranFlagPicture5

ايران : على واشنطن الاختيار بين الضغط على إسرائيل أو مزيد من التوتر بالمنطقة

000_32P23BG-e1668938606923-640x400-1

لبيد: تهديد بايدن بمنع تزويدنا بالأسلحة نتيجة للإدارة الفاشلة لنتنياهو

شهداء-غزة

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 34904 منذ 7 أكتوبر

أخبار متعلقة
1083192522_512_0_2560_2048_640x0_80_0_0_35d11ecba7ec5563002640df56a1aea1

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

144

للمرة الأولى.. بايدن يحدد شروطا على إمدادات السلاح لإسرائيل

4_news_1715159449

جيش الاحتلال يقلل من أهمية تعليق شحنة أسلحة أميركية

_copyمصر(7)

مصر تدين العملية الإسرائيلية في رفح

549536

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها

390629

غالانت: إسرائيل لم تحدد بعدُ موعدا لعملية رفح