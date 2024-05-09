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الخميس، 09-05-2024 11:10 ص

انخفاض مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية في 2023

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الوكيل الاخباري-  بلغت قيمة مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية العام الماضي، نحو 72 مليون دينار، مقارنة مع نحو 75 مليون دينار في 2022، وبانخفاض قدره يناهز 3.6 مليون دينار.

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وبحسب بيانات المؤسسة ، ارتفعت قيمة مشتريات المؤسسة العام الماضي، عن 2022 لتصل إلى 72 مليون دينار تقريباً، منها نحو 63 مليون دينار، من الصناعة المحلية، وبنسبة 86.4 بالمئة من إجمالي المشتريات.


فيما بلغت قيمة المشتريات في عام 2022، ما وصل إلى نحو 70.8 مليون دينار، منها 56 مليون دينار تقريباً من الصناعة المحلية، وبنسبة 78.7 بالمئة.


وفي المحصلة؛ ارتفعت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة المحلية بنسبة 7.7 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وبقيمة تقارب 7 ملايين دينار.


وبلغت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة الأجنبية من موردين محليين، العام الماضي، نحو 9 ملايين دينار، وبنسبة 12.3 بالمئة، مقارنة مع 19.8 بالمئة في 2022، وبقيمة 14 مليون دينار تقريباً.


كما انخفضت قيمة مشتريات المؤسسة من الصناعة الأجنبية من موردين محليين العام الماضي عن عام 2022، بقيمة نحو 5 ملايين دينار تقريباً.


وبلغت نسبة انخفاض أسعار المواد عن السوق المحلية، العام الماضي، بنسبة 8 بالمئة، مقارنة مع 8.3 بالمئة في 2022.


وبلغ عدد الموردين الذين تتعامل معهم المؤسسة العام الماضي، 3318 مورداً، مقارنة مع 3166 مورداً في 2022.


وارتفع عدد الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات، العام الماضي، إلى 581 شركة، مقارنة مع 531 شركة في 2022، وبزيادة 50 اتفاقية.


وارتفع عدد المواد المفحوصة في مختبرات المؤسسة العام الماضي إلى 930 مادة، مقارنة مع 830 مادة في 2022، بزيادة مئة مادة مفحوصة.


وبلغ معدل دوران المخزون العام الماضي 4.658 بالمئة، مقارنة مع 4.676 بالمئة في 2022.

 




 

 


 

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