بعد اجبار ابنه على ممارسة الرياضة حتى الموت.. فيديو للأب يبكي خلال محاكمته في امريكا

الوكيل الإخباري - عقب انتشار مقطع مصور أثار الغضب والحزن لأب أميركي أجبر ابنه الذي لم يتجاوز السادسة من عمره على ممارسة الرياضة بشكل مكثف حتى فقد حياته، ظهر فيديو للقاتل يبكي خلال محاكمته.



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وأظهر المقطع الأب كريستوفر غريغور، وهو يذرف الدموع وذلك خلال تقديم مزيد من الأدلة المفجعة هذا الأسبوع حول الحادثة، حيث تم الكشف أن الأب خرج من غرفة الطوارئ بينما كان ابنه يحتضر.









Corey Micciolo, 6, reportedly suffered from "fatal heart stress" before dying from a final beating.



More heartbreaking evidence came forward this week when it… JUST IN: 'Treadmill' father who is accused of killing his son starts 'crying' in court as evidence was being presented.Corey Micciolo, 6, reportedly suffered from "fatal heart stress" before dying from a final beating.More heartbreaking evidence came forward this week when it… pic.twitter.com/vyEBjASvRJ May 8, 2024

ترك ابنه ليموت وحيداً



فيما شهدت ممرضة أنه ترك ابنه ليموت مع الغرباء وكان بلا عاطفة أثناء زيارة غرفة الطوارئ، وبعد 20 دقيقة فقط من إعلان الوفاة، أظهرت اللقطات الأمنية الأب وهو يغادر المستشفى.



من جانبه حكم أحد علماء الأمراض أن الابن كان لديه علامات "اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد"، وهي حالة قلبية يمكن أن تنتج عن الإجهاد الناتج عن سوء المعاملة.



ويُحاكم غريغور، بتهمة القتل العمد في وفاة طفله الصغير عام 2021 بعد تمرين تم تصويره بالفيديو، مما أدى إلى إصابة الطفل بضربات وكدمات شديدة وإصابة قاتلة.



وخلال المحاكمة قال غريغور إنه أحضر ابنه إلى المستشفى بعدما استيقظ الصبي من قيلولة وهو يتعثر، ويتلعثم في كلماته، ويعاني من الغثيان وضيق التنفس، حيث تم أخذه لإجراء فحص بالأشعة المقطعية ثم أصيب بنوبة صرع ومات مباشرة.

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