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الثلاثاء، 23-01-2024 03:27 م

فيديو.. لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جنديا إسرائيليا في غزة

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الوكيل الإخباري- التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.

وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "في حوالي الساعة 16:00 مساء أمس تم إطلاق صاروخ آر بي جي باتجاه دبابة قامت بحراسة القوة التي عملت في منطقة وسط القطاع، وتزامنا مع ذلك وقع انفجار في مبنيين مكونين من طابقين أسفر عن انهيارهما، بينما تواجد معظم أفراد القوة داخلهما وبجوارهما. وعلى ما يبدو انفجر المبنيان نتيجة العبوات الناسفة التي زرعتها قوات الجيش الاسرائيلي فيهما".

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وقد أدى ذلك إلى  مقتل 21 عنصرا من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.


وأمس أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركافا " بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مبينة أنه "بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مقاتلي القسام ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

 


 




 

 


 

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