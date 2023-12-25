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رويترز: حماس رفضت مقترحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف إطلاق النار

الإثنين، 25-12-2023 08:09 م

رويترز: حماس رفضت مقترحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري - قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة"رويترز" للأنباء، اليوم الإثنين، إن حركتي حماس والجهاد، رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

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ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم 7 أكتوبر.


واقترحت مصر رؤية أيدها الوسطاء القطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.


وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.


ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

 




 

 


 

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