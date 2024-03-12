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الثلاثاء، 12-03-2024 03:21 م

كتائب القسام تستهدف دبابة بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وقالت الكتائب بوقت مسبق من اليوم أن "مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم، والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج "إل" بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس".

 

كما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها فجرت عبوة ناسفة بقوة صهيونية قوامها 6 أفراد تحصنت داخل شقة في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وأضافت السرايا أن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية وجرافة من نوع دي 9 بقذائف "آر بي جي"، كما قصفوا تجمعات لجنود العدو وسط مدينة حمد بقذائف الهاون.




 




 

 


 

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