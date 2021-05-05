كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الاخباري –

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وجّه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، مساء الثلاثاء، تحذيرًا أخيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في ظل العدوان المتواصل على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة.ونقل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن الضيف تأكيده بأنّ قيادة المقاومة وكتائب القسام ترقب ما يجري عن كثب.وأضاف أبو عبيدة “يوجه قائد الأركان تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا”.