الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جرش: تخصيص مركزين لإعطاء مطعوم كورونا للمعلمين

مشاجرة جماعية بعمان

الخلايلة مديراً عاماً لمدينة الحسين للشباب

كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

عجلون: ورشة تناقش مخرجات مشروع الخطة التنموية

بريطانيا: 4 وفيات و 1946إصابة بكورونا

مأدبا: تحرير 42 مخالفة خلال نيسان

الأربعاء، 05-05-2021 01:15 ص

كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي

1



الوكيل الاخباري – وجّه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، مساء الثلاثاء، تحذيرًا أخيرًا إلى الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في ظل العدوان المتواصل على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة.
اضافة اعلان

ونقل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن الضيف تأكيده بأنّ قيادة المقاومة وكتائب القسام ترقب ما يجري عن كثب.

وأضاف أبو عبيدة “يوجه قائد الأركان تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ااا

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

52019623642625

فلسطين تحدد عطلة عيد الفطر

2021-04-24t214312z_1850185036_rc2l2n9q1d2k_rtrmadp_3_israel-palestinians-protests-1170x600

القدس : 10 إصابات باعتداء الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح

ح

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويعتدي على آخر بالضرب في الخليل

9ca80b0b4fe9ce884d339cb1d2be787b

الشيخ عكرمة صبري يوجه رسالة للمرابطين في المسجد الاقصى

فلسط

رام الله .. الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله في ترمسعيا

أخبار متعلقة
0308f349-5bc2-492b-8c9a-d4859e93536a

مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات المقدسيين في الشيخ جراح

مي

الخليل .. إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم

4202119145459664974262 (1)

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

561ab162-c115-4230-b398-8de61e74e23c

اعتداء جديد للاحتلال على المقدسيين وقمع المسيرات المساندة لهم

جمعة

بعد اعتداءات عنيفة نفذها الاحتلال .. (60) ألف مصل بالأقصى

SJYmq

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في عدد من أحياء القدس