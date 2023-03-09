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الخميس، 09-03-2023 11:57 ص

لليوم الـ 24 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 24 على التوالي، خطوات (العصيان)، ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

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وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يرتدي الأسرى الزيّ البنيّ (لباس الشاباص)، والاعتصام خلال (الفورة – ساحات السّجون) مساءً، فيما سيواصل الأسرى في سجن (نفحة) عرقلة ما يسمى (الفحص الأمنيّ).


وأشار إلى أن الأسرى في سجن (النقب) اتخذوا عدة خطوات إضافية، أبرزها: الاعتصام في الخيام بعد صلاة الفجر حتى إجراء العدد صباحا، إضافة إلى عرقلة غالبية الإجراءات اليومية التي تقوم بها ادارة السّجن، التي تعتبر جزءا من أنظمة السّجن.

 

وفا


 




 

 


 

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