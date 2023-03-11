السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 09:58 ص

لليوم الـ 26 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

اضافة اعلان


ووفقا لبرنامج خطوات "العصيان"، فقد اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس الجمعة، بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".


وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.


يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طططط

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

اسعاف 5

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

9999

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا على حاجز عسكري قرب نابلس

55

الأسير أمير جرادات من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

احتلال 3

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

احتلال 6

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

أخبار متعلقة
سجون

لليوم الـ 24 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجج

لليوم الـ 19 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

7

الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الثاني عشر في مواجهة إدارة سجون الاحتلال

Yf7Nf

لليوم السادس .. الأسرى الفلسطينيين يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

ابو

الأسير منتصر أبو غليون من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر