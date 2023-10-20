لليوم الـ14 على التوالي.. آخر تطورات عملية طوفان الأقصى

الوكيل الاخباري - يواصل الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانه على غزة، وقصف مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الـ14 على التوالي.

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وأطلقت كتائب القسام، عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3785 شهيدا و12493 جريحاً، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 74 شهيداً وأكثر من 1300 جريحاً منذ بدء طوفان الأقصى.



وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 2000 قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة.