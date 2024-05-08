تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة وحماس تحذر إسرائيل

الوكيل الاخباري - يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، ويتزامن ذلك مع تفاؤل أميركي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن الجولة الحالية قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل لاتفاق.

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ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أن بيرنز سيجري في إسرائيل محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.



ويصل بيرنز إلى إسرائيل قادما من القاهرة التي تستضيف اجتماعات غير مباشرة بين ممثلي حركة حماس وإسرائيل بإشراف من الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.



وأكد مسؤول أميركي أن الوسطاء في القاهرة يحاولون حل خلافات مختلفة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، واعتبر المسؤول -الذي تحدث لشبكة "إن بي سي" الأميركية دون الكشف عن هويته- أن استمرار التفاوض "يعتبر أمرا إيجابيا"، ولكنه أكد أنه "من السابق لأوانه أن نكون متفائلين".



وكانت حركة حماس قد حذرت إسرائيل من أن مفاوضات القاهرة الحالية ستكون "الفرصة الأخيرة"، وقال مسؤول في حماس -فضل عدم الكشف عن هويته- "هذه الفرصة الأخيرة أمام نتنياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد" الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986، ولا يزال مصيره مجهولا.



وعلى صعيد متصل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان -خلال مؤتمر صحفي- إن وفد الحركة توجه إلى القاهرة للتأكيد على استمرار العملية السياسية لإلزام إسرائيل بالاتفاق وتنفيذه، مؤكدا أن "الكرة باتت الآن في ملعب نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة".



وأضاف حمدان أن "موافقتنا على مقترح الوسطاء مقابل مناورة حكومة نتنياهو تضع الإدارة الأميركية أمام استحقاق واضح"، مشددا على أنه على الإدارة الأميركية "إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام نتنياهو بالاتفاق".

