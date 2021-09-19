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محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من جلبوع

الأحد، 19-09-2021 10:22 ص

محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من جلبوع

اسرى


الوكيل الإخباري - تنظر محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، في طلب تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، في السادس من الشهر الجاري، وأعيد اعتقالهم، وذلك من خلال تطبيق "زوم"، دون تواجدهم في قاعة المحكمة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة 10 أيلول/ سبتمبر عن اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا في الناصرة.

واعتقلت فجر السبت 11 أيلول/ سبتمبر الأسيرين محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، و زكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، في قرية شبلي جنوب الناصرة، بأراضي الـ48.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأسيرين أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، بعد ان حاصرتهما في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

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وفا


 




 

 


 

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