مدير مستشفى العودة: استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد من الطاقم الطبي

الوكيل الإخباري - أعلن مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، عن استشهاد 3 أطباء في المستشفى، وإصابة عدد من الطاقم الطبي، اثر القصف الإسرائيلي على المستشفى.

اضافة اعلان



وقال، في تصريحات لقناة الجزيرة:" إننا نعيش مأساة كبيرة ولا نعرف إذا كان بمقدورنا إخراج المرضى والأطقم الطبية من المستشفى".



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مستشفى العودة، ظهر الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.



وخرج مستشفى العودة عن العمل بعد قصفه من قبل مدفعية الاحتلال.

