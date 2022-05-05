الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن يدين السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

حماس: اقتحام الأقصى "تصعيد خطير ينذر بانفجار شامل"

وفيات الخميس 5-5-2022

أردنيات يتصدرن قائمة فوربس لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية - أسماء

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي يتباطأ لكنه لا يقترب من الركود

ارتفاع أسعار الذهب 90 قرشا محليا

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء ما فات من رمضان؟ الافتاء تجيب

الخميس، 05-05-2022 09:41 ص

مستوطنون يدمرون مئات أشتال الزيتون بيت لحم

موو


الوكيل الإخباري - دمر مستوطنون اليوم الخميس، مئات اشتال الزيتون ومحاصيل زراعية، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

اضافة اعلان


وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى لــ"وفا"، بأن مجموعة من مستوطني "سيدي بوعز" انزلوا قطيعا من الأغنام في أرض تقع بمنطقة "عين الغويط" غرب البلدة، ومحاذية للمستوطنة، ورعي كافة اشتال الزيتون البالغة (300 شتلة) إضافة الى محصول الحمص، على مساحة 15 دونما، تعود للمواطن هشام البرميل.


يشار الى مستوطني "سيدي بوعز" صعدوا من اجراءاتهم التعسفية بحق المزارعين في منطقة عين القسيس، وعين الغويط، تمثل بمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم واغلاق الطرق الزراعية والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الكلاب.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حماس

حماس: اقتحام الأقصى "تصعيد خطير ينذر بانفجار شامل"

غزة

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

عكرمة

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام

احح

إصابة عشرات المرابطين في الأقصى بالاختناق والرصاص المطاطي

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

1651686145379

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للتصدي لاقتحامات الأقصى

أخبار متعلقة
fy-kry-algbaa

الاحتلال يجرف 10 دونمات من أراضي قرية الجبعة في بيت لحم

F4X5c6PBicvjImEp3wl563ly6EI9rqNKO1SkwRCA

الاحتلال يغلق مدخل قرية المنية

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة

de5b9da6bcd4e59bf782d6080252cbaa

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب بيت لحم

مس

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الخليل

4eda2730625f4b214b6b9ad845e5dd8f

مستوطنون يكسرون 40 شجرة زيتون في الجبعة جنوب بيت لحم