مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-شرع مستوطنون، اليوم الخميس، وتحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم، لبناء وحدات استيطانية.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لمراسلنا، ان مستوطني "ايبي هناحل" شرعوا بتجريف أراضٍ محاذية للمستوطنة، تقع غرب القرية، بهدف إقامة أكثر من عشرين وحدة استيطانية، كما تم ابلاغهم من قبل ما يسمى الادارة المدنية في "غوش عتصيون".



وأضاف، ان الفترة السابقة شهدت مواجهات بين المستوطنين والمواطنين، بخصوص الارض التي شرع التجريف بها، من خلال طرد رعاة الاغنام ومنعهم من الدخول الى الأرض أو الاقتراب منها.

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المصدر: وفا