مستوطنون ينصبون منزلين متنقلين غرب سلفيت

الوكيل الاخباري- نصب مستوطنون، منزلين متنقلين على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان لـ"وفا"، إن مستوطنين نصبوا منزلين متنقلين في منطقة حريقة أبو زهير غرب البلدة المهددة بالاستيلاء عليها، والقريبة من مستوطنة "حفات يائير".



وذكر زيدان أن عددا من المستوطنين قاموا قبل 10 أيام بتجريف الأراضي وشق طريق تصل الى المكان.

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المصدر: وفا