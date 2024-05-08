الحكومة تصدر بيانا صارماً اليوم الاربعاء

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 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في القدس المحتلة، في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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